Épeigné-les-Bois

Les Jardinades

Place de la Mairie Épeigné-les-Bois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Patrimoines et compagnie (anciennement Les Amis des Patrimoines) d’Épeigné-les-Bois, organise les Jardinades.

L’association Patrimoines et compagnie (anciennement Les Amis des Patrimoines) d’Épeigné-les-Bois, organise les Jardinades

Des plantes et des légumes, de l’artisanat d’art, des décos de jardin, des animaux, de vieux outils, des produits du terroir, plein d’autres choses et des animations pour petits et grands

Entrée gratuite de 9h à 18h

Déjeuner tourangeau 20€ (8€ menu enfant) terrines, tête de veau ou rillons chauds, riz au lait à la confiture de côt

Menu végétarien .

Place de la Mairie Épeigné-les-Bois 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire hisbergue.design@orange.fr

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English :

The Patrimoines et compagnie association (formerly Les Amis des Patrimoines) in Épeigné-les-Bois is organizing the Jardinades on April 27, 2025

L’événement Les Jardinades Épeigné-les-Bois a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER