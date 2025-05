Les jardins à travers le jeu – Parc Japiot Verdun, 7 juin 2025 10:00, Verdun.

Meuse

Les jardins à travers le jeu Parc Japiot 1 bis Avenue du Général Mangin Verdun Meuse

Dans le cadre de l’évènement national « Rendez-vous aux jardins », une animation autour du jeu de société sera proposée au public à partir de 7 ans.Tout public

Parc Japiot 1 bis Avenue du Général Mangin

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

English :

As part of the national « Rendez-vous aux jardins » event, a board game activity will be offered to the public aged 7 and over.

German :

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Rendez-vous aux jardins » wird eine Animation rund um das Gesellschaftsspiel für Zuschauer ab 7 Jahren angeboten.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento nazionale « Rendez-vous nei giardini », verrà offerto un gioco da tavolo al pubblico dai 7 anni in su.

Espanol :

Como parte del evento nacional « Rendez-vous in the Gardens », se ofrecerá un juego de mesa al público mayor de 7 años.

