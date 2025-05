Les jardins à travers le jeu – Ludothèque Verdun, 7 juin 2025 09:00, Verdun.

Meuse

Dans le cadre de l’évènement national « Rendez-vous aux jardins », venez (re)découvrir la ludothèque et jouer à des jeux de société sur la nature (à partir de 7 ans).Tout public

English :

As part of the national « Rendez-vous aux jardins » event, come and (re)discover the toy library and play board games about nature (ages 7 and up).

German :

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Rendez-vous aux jardins » können Sie die Ludothek (neu) entdecken und Gesellschaftsspiele über die Natur spielen (ab 7 Jahren).

Italiano :

Nell’ambito dell’evento nazionale « Appuntamento nei giardini », venite a (ri)scoprire la ludoteca e a giocare con giochi da tavolo sulla natura (a partire dai 7 anni).

Espanol :

En el marco de la manifestación nacional « Cita en los jardines », venga a (re)descubrir la ludoteca y a jugar a juegos de mesa sobre la naturaleza (a partir de 7 años).

