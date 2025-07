Les Jardins Animés à Bellon Les jardins animés Bellon

Les Jardins Animés à Bellon Les jardins animés Bellon vendredi 18 juillet 2025.

Les Jardins Animés à Bellon

Les jardins animés 455 Rte de la Croix de Mission Bellon Charente

Début : Vendredi 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18 2025-07-19

Les jardins animés en fêtes reviennent en juillet !

Un week-end de concerts et de spectacles pour ravir petits et grands dans un cadre naturel et une ambiance conviviale.

Venez nombreux pour partager avec nous un merveilleux moment!

Les jardins animés 455 Rte de la Croix de Mission Bellon 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 19 38 49 contact@les-jardins-animes.fr

English : The animated gardens festival in Bellon

The animated gardens festival is back in July!

A weekend of concerts and shows to please everyone in a natural setting and friendly atmosphere.

Come and join us for a wonderful time!

German :

Les jardins animés en fêtes kehren im Juli zurück!

Ein Wochenende voller Konzerte und Aufführungen, die Groß und Klein in einer natürlichen Umgebung und einer freundlichen Atmosphäre begeistern werden.

Kommen Sie zahlreich, um mit uns einen wunderbaren Moment zu teilen!

Italiano :

Il festival dei giardini animati torna a luglio!

Un fine settimana di concerti e spettacoli per deliziare grandi e piccini in un ambiente naturale e in un’atmosfera amichevole.

Unitevi a noi per trascorrere un momento meraviglioso!

Espanol :

¡El festival de los jardines animados vuelve en julio!

Un fin de semana de conciertos y espectáculos que harán las delicias de grandes y pequeños en un entorno natural y un ambiente acogedor.

¡Venga a disfrutar con nosotros!

L’événement Les Jardins Animés à Bellon Bellon a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme du Sud Charente