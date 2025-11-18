LES JARDINS DE BEAUCE Les Jardins de beauce Charmont-en-Beauce
LES JARDINS DE BEAUCE Les Jardins de beauce Charmont-en-Beauce jeudi 11 décembre 2025.
LES JARDINS DE BEAUCE Jeudi 11 décembre, 12h00 Les Jardins de beauce Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Production de fruits et légumes de saison
Les Jardins de beauce 4 bis rue des acacias 45480 charmont en beauce Charmont-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://les.jardinsdebeauce »}]
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année