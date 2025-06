LES JARDINS DE BOUSSEGURES Saint-Martin-de-Lansuscle 30 juin 2025 07:00

Lozère

LES JARDINS DE BOUSSEGURES lieu-dit Boussegures Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-06-30

Les Jardins de Boussegures vous propose une balade aromatique dans un jardin Cévenol tourné vers la Méditerranée .

Vous verrez un mélange de plantes aromatiques et médicinales cultivées depuis 2017 et quelques plantes potagères.

Toutes ces cultures sont en bio labellisées Ecocert.

Après une balade de 7 minutes à l’ombre des châtaigniers vous accèderez a un jardin cévenol tourné vers la méditerranée pour une découverte des plantes aromatiques et médicinales ainsi que quelques plantes potagères. Vous aurez accès à des fiches explicatives avec les propriétés des plantes cultivés. Découverte de l’alambic en cuivre utilisé pour la production d’hydrolats.

Visite gratuit du lundi au vendredi matin. Sur inscription par téléphone auprès les producteurs. .

lieu-dit Boussegures

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 37 93 30 50

English :

An aromatic walk in a Cévenol garden facing the Mediterranean to discover aromatic and medicinal plants, as well as a copper still. You’ll have access to fact sheets explaining the properties of the plants grown. Visits Monday to Friday mornings. Registration required.

German :

Ein aromatischer Spaziergang in einem dem Mittelmeer zugewandten Garten der Cevennen, bei dem Sie aromatische und medizinische Pflanzen sowie einen Destillierapparat aus Kupfer entdecken können. Sie haben Zugang zu Erklärungsblättern mit den Eigenschaften der angebauten Pflanzen. Besichtigungen von Montag bis Freitag vormittags. Nach Anmeldung.

Italiano :

Una passeggiata aromatica in un giardino Cévenol affacciato sul Mediterraneo alla scoperta di piante aromatiche e medicinali, nonché di un alambicco in rame. Avrete anche accesso a schede informative che spiegano le proprietà delle piante coltivate. Visite dal lunedì al venerdì mattina. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Un paseo aromático por un jardín de Cévenol frente al Mediterráneo para descubrir plantas aromáticas y medicinales, así como un alambique de cobre. También tendrá acceso a fichas informativas que explican las propiedades de las plantas cultivadas. Visitas de lunes a viernes por la mañana. Inscripción obligatoria.

