Les jardins de Courances, au delà du château un projet de transmission agricole Domaine de Courances Courances Samedi 17 janvier 2026, 10h00 sur inscription

Les jardins de Courances, au delà du château un projet de transmission agricole, par HEC Alumni

Nous organisons, le 17 janvier 2026, une rencontre au domaine de Courances (91) : « les jardins de Courances, au-delà du château, un projet de transmission agricole ».

Rendez-vous à 10h

Visite, en présence de Valentine de Ganay, des 800 hectares de terres agricoles et présentation des initiatives mises en place depuis 12 ans

12h30 : déjeuner chaud à la Foulerie (domaine de Courances)

Après-midi : visite libre du parc du château

Prévoir des bottes et des vêtements chauds !

Domaine de Courances 16 rue du Château 91490 COURANCES Courances 91490 Essonne



