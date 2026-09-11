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AGENDA · Manosque

Les jardins de Jean Giono un champs d’expérimentation et d’imaginaire. Manosque

samedi 10 octobre 2026 · Manosque

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Montée des vraies richesses
Ville
04100 Manosque
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Manosque

Les jardins de Jean Giono un champs d’expérimentation et d’imaginaire.

Montée des vraies richesses Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Les jardins de Jean Giono un champs d’expérimentation et d’imaginaire.
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Montée des vraies richesses Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 34 97  centregiono@dlva.fr

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English : Les jardins de Jean Giono un champs d’expérimentation et d’imaginaire.

Jean Giono’s Gardens: A Field of Experimentation and Imagination.

L’événement Les jardins de Jean Giono un champs d’expérimentation et d’imaginaire. Manosque a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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