Les jardins de Karine, Les jardins de Karine, Essômes-sur-Marne

Les jardins de Karine Vendredi 5 juin, 16h30 Les jardins de Karine Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Les jardins de Karine Rue de la Marne 02400 Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesjardinsdek@gmail.com »}]

Visite guidée du jardin : production de légumes saisonniers

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