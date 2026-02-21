Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Depuis les années 80, des jardins ont été crées dans le quartier de la Goutte d’Or tels le square Léon, épicentre du quartier ; le square Alain Bashung, en hommage à l’artiste qui a vécu dans la Villa Poissonnière ; le jardin partagé Aziza, géré par l’association la Goutte Verte ; la friche de La Table Ouverte ; le Bois Dormoy ; l’Univert…

À propos du guide conférencier

Après des études d’horticulture, Jacky Libaud est devenu jardinier puis conférencier. Habitant de la Goutte d’Or depuis plus de trente ans, il partage avec le public son enthousiasme pour l’Histoire, l’architecture, la flore et la faune parisiennes.

Un événement organisé dans le cadre de l’exposition De tes jours aux nôtres de Maymouna Baradji présentée jusqu’au 03 mai 2026.

Découvrez ces lieux attachants et les histoires de celles et ceux qui s’engagent au quotidien pour les préserver.

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 17h00

payant



Sur réservation

Tarifs : 12€/15€

Tout public. A partir de 19 ans.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



