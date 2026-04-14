Les Jardins de la Maison de Robert Schuman, Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles

Les Jardins de la Maison de Robert Schuman 5 – 7 juin Maison de Robert Schuman Moselle

Tarif Plein : 7€. Tarif réduit : 5€ (demandeur d’emploi, étudiant, 12-25 ans). Gratuit: enfant – de 12 ans, personne en situation de handicap et un accompagnateur, ICOM/ICOMOS …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ancien village de vignerons, Scy-Chazelles abrite sur ses hauteurs la maison où vécut Robert Schuman, Père de l’Europe. Outre le fait de retracer sa carrière politique et le rôle qu’il a joué dans la genèse de la construction européenne, le site permet également de découvrir les magnifiques jardins qui bordent sa maison : potager, jardin d’agréments et jardins d’ombre, ainsi que la prairie dans laquelle se dresse la majestueuse Flamme de l’Europe. Un moment unique pour flâner entre couleurs et plantes remarquables !

Maison de Robert Schuman 8-12, rue Robert Schuman 57160 Scy-Chazelles Scy-Chazelles 57160 Moselle Grand Est 03 87 35 01 40 http://www.mosellepassion.fr Situé dans la propriété du Père de l’Europe, le jardin est composé de plusieurs espaces : jardin historique, potager, prairie, jardin d’ombres et jardin d’agrément.

Le visiteur pourra également se promener dans le « Jardin des Plantes de chez Nous », qui présente quelques espèces d’horticulteurs lorrains. Ce jardin appartient également au réseau transfrontalier « Jardins sans Limites ». Parking

Ancien village de vignerons, Scy-Chazelles abrite sur ses hauteurs la maison où vécut Robert Schuman, Père de l’Europe. Outre le fait de retracer sa carrière politique et le rôle qu’il a joué dans la…

© Maison de Robert Schuman