Les jardins de la ville Maritime
Jardin de la liberté (ancienne place Mahé de La Bourdonnais)
Saint-Denis
dimanche 21 septembre 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Les jardins de la Ville Maritime : Des berges de la rivière Saint-Denis jusqu’au square Leconte Delisle en passant par le jardin de la liberté, allez à la découverte des arbres remarquables du Barachois. Le parcours offre un regard original entre nature et patrimoine pour lire la présence des arbres dans la partie maritime de la ville.

Contact : Emilie Venner – 0692517439

Jardin de la liberté (ancienne place Mahé de La Bourdonnais)
97400 Saint-Denis
La Réunion

Le barachois vers 1950 – Carte Postal – Ganowski éditeur – Jean Legros Photographe – Collection Laurent Hoarau.