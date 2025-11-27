Les jardins de l’Alma Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Les jardiniers sont assez vieux pour connaître tous les secrets des plantes et des hommes. Moi, je les ai rencontrés ! Au début, ils ne voulaient rien me dire.

Alors, on restait là, à regarder pousser les haricots. Puis, ils ont commencé à raconter l’histoire du jardin, puis celle d’une princesse aubergine, d’un figuier ou encore de la fraise ou bien du basilic…

Bref, ça ne s’arrêtait plus.

Ce tour de contes est à l’image de ces jardiniers, généreux et sauvages !

On ne sait jamais quelles sont les histoires qui vont sortir ni dans quel ordre ! Et c’est tant mieux !

Dans le cadre des Nuits de la lecture, nous vous proposons une soirée familiale avec la conteuse Elodie Mora. Un moment de partage, un bout de campagne en ville.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 117 ans.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

https://lessinguliers.fr/index.php/nos-artistes/elodie-mora/ +33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr