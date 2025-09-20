Les jardins de l’eau de Pré Curieux Jardins de l’eau du Pré Curieux Évian-les-Bains

tarifs : Adulte : 19 €

Enfant : 13 € (4-12 ans). Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Tarif bébé (0-3 ans) : 2,00 € Tarif animaux domestiques : 5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T13:45:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le jardin est situé à l’entrée ouest d’Évian, au bord du lac. Unité de communication sur les zones humides, il présente à travers une exposition et un itinéraire dans le parc, les différents écosystèmes liés à l’eau. Étang, torrent, marais, prairie humide, delta… En visite guidée (uniquement en français), adaptée pour les familles, qui sensibilise les enfants aux différents éléments de notre écosystème. Les jardins sont accessibles uniquement par bateau électro-solaire depuis les quais (ponton de l’Agrion) situé Quai Baron de Blonay.

La visite peut être annulée en cas de météo défavorable.Informations : 04 50 75 04 26 (office de tourisme).

Jardins de l’eau du Pré Curieux Quai Baron de Blonay, 74500 Évian Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bateaux-leman.com/evian/pre-curieux/ »}]

