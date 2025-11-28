LES JARDINS DE NOËL 2025 PIA Pia

LES JARDINS DE NOËL 2025 PIA

24 Avenue Victor Hugo Pia Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-28 11:00:00

fin : 2026-01-04 22:00:00

2025-11-28

Les jardins de Noël à PIA du 28/11/2025 au 04/01/2026 au Parc des Tilleuls

24 Avenue Victor Hugo Pia 66380 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 75 54

English :

Christmas gardens at PIA from 28/11/2025 to 04/01/2026 at Parc des Tilleuls

German :

Die Weihnachtsgärten in PIA vom 28/11/2025 bis 04/01/2026 im Parc des Tilleuls

Italiano :

Giardini di Natale in PIA dal 28/11/2025 al 04/01/2026 nel Parc des Tilleuls

Espanol :

Jardines de Navidad en PIA del 28/11/2025 al 04/01/2026 en el Parc des Tilleuls

