les jardins des enclos Promenade littéraire et musicale Viala-du-Tarn

Comme chaque année à pareille époque, le public est attendu pour une immersion dans un monde de poèmes, d’extraits de romans, de cordes de guitares et de cordes vocales

Le jeudi 24 juillet à 18h, le public est en effet attendu pour une immersion dans un monde de poèmes, d’extraits de romans, de cordes de guitares et de cordes vocales accordées aux vers et aux chansons. Comment la promenade s’effectuera-t-elle cette année-ci ?

Les participants arrivés à l’heure auront l’avantage d’écouter dans l’intimité d’une chambre obscure, quelques poèmes de Pierre Reverdy, des portraits de l’âme en quelque sorte, lus par le comédien Olivier Yehl et accompagné d’un guitariste. (Pas plus de dix personnes par séance.)

Une deuxième étape de la promenade se situera au niveau de la tente, au cœur du jardin, où deux conteurs nous proposeront des portraits de personnes locales. Après chacune des présentations, des chansons d’autres époques parleront d’autres gens.

Lors de la troisième plage, près de la volière et de l’étang aux poissons, des personnalités aux caractéristiques proches de l’humain, surgiront.

La quatrième et dernière étape, autour de la piscine, recevra les participants pour écouter les lecteurs lire des portraits, extraits de romans classiques ou modernes, et pour écouter des musiciens interpréter des textes allégoriques ou descriptifs de personnes réelles ou imaginaires.

Une nouveauté cette année-ci le public pourra participer à un quiz, et deviner les portraits décrits par des lecteurs.

À part ça, le public déambulera d’étape en étape sur un air d’accordéon. En fin de course, tout le monde sera invité à inaugurer l’exposition de photos des tous les habitants du Viala (du moins de quand ils étaient jeunes), invité à écouter en petits groupes les poèmes présentés par Olivier Yehl, et, bien sûr, après avoir tant marché et écouté, à se restaurer au bar et aux comptoirs.

Le jeudi 24 juillet, au Jardin des Enclos à Ladepeyre à dix km du bourg du Viala-du-Tarn sur la D152.

La promenade est organisée par le Jardin des Enclos en collaboration avec le Foyer d’Éducation Populaire.

Infos au 06 80 55 44 94 .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 6 80 55 44 94

English :

As every year at this time of year, the public is invited to immerse themselves in a world of poems, novel extracts, guitar strings and vocal chords

German :

Wie jedes Jahr um diese Zeit wird das Publikum erwartet, um in eine Welt aus Gedichten, Romanauszügen, Gitarrensaiten und Stimmbändern einzutauchen

Italiano :

Come ogni anno in questo periodo, il pubblico è invitato a immergersi in un mondo di poesie, estratti di romanzi, corde di chitarra e corde vocali

Espanol :

Como cada año por estas fechas, se invita al público a sumergirse en un mundo de poemas, fragmentos de novelas, cuerdas de guitarra y cuerdas vocales

