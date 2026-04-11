Les Jardins d’Hélix Un Jour Un Producteur Les Jardins d’Hélix 106 route de Chassagne Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie

Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie

Les Jardins d’Hélix Un Jour Un Producteur

Les Jardins d’Hélix 106 route de Chassagne 106 Route de Chassagne Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les producteurs du Brionnais Sud Bourgogne vous ouvrent leurs portes !

Cet été, ce sont 4 producteurs qui vous accueillent dans leur exploitation pour une découverte de leur passion autour d’une visite commentée et d’une dégustation.

Direction les Jardins d’hélix à Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie.

Chaque année, 80 000 milles escargots, des Gros Gris (Helix Aspersa Maxima), sont élevés en plein air de manière raisonnée (pas d’OGM, pas de phytosanitaire, pas d’antibiotiques). Ce qui fait très certainement de notre élevage, le plus petit des élevages professionnels de France.

Nous nous engageons dans le respect de l’animal, de l’environnement et du consommateur.

Nos pensionnaires sont nés, élevés et éduqués , chez nous , à la ferme. Ils sont ensuite cuisinés par Polo (l’éleveur) dans un laboratoire professionnel en Saône et Loire.

Nos produits sont conditionnés en verrines ou surgelés.

Réservez votre visite auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre site Internet et rendez-vous directement chez le producteur.

Gratuit .

Les Jardins d’Hélix 106 route de Chassagne 106 Route de Chassagne Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06

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English : Les Jardins d’Hélix Un Jour Un Producteur

L’événement Les Jardins d’Hélix Un Jour Un Producteur Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais