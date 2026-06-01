Les Jardins d’O de Nismes, Les Jardins d’O de Nismes, Nismes

Les Jardins d’O de Nismes 6 et 7 juin Les Jardins d’O de Nismes Philippeville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les Jardins d’O de Nismes, un parc de détente au coeur de Nismes.

Ceci est un parc vert avec un étang, des mares, des canaux, des cascades, une fontaine, des jeux d’eau, une plaine de jeux, des sculptures, des barques, un mini-golf et un magnifique château. Le parc est accessible gratuitement pendant toute l’année.

Activités proposées lors du week-end ‘Parcs et Jardins de Wallonie’

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin – 9h > 17h

Jeu d’orientation pour les familles (disponible en français et néerlandais)

> Gratuit dans le cadre du Week-end Parcs et Jardins de Wallonie ;

> Fiche du jeu disponible à l’Office du Tourisme.

Visite libre du parc

> Cascades, fontaine, jardins thématiques, mares, panneaux éducatifs (animaux,

différentes nichoirs, jardins…), jardin d’orchidées, hôtel d’insectes…

Barques d’O (Barques à aubes)

> Visite écologique du parc en barque à aubes (unique en Belgique) ;

> Profitez ce week-end d’un tarif réduit spécial en donnant le code « Pajawa » :

10€ au lieu de 15€ par 30min. par barque (max. 6 pers.). Dernier ticket à 17h15.

Golf d’O (Mini-golf)

> Jouez au nouveau mini-golf pendant ce week-end à un tarif réduit en donnant le code

« Pajawa » : 4€ au lieu de 6€/pers. (maximum 2 heures). Dernier ticket à 16h.

Les Jardins d’O de Nismes Parc Communal, 1 – 5670 Nismes Nismes 5670 Philippeville Namur

Les Jardins d’O de Nismes, un parc de détente au coeur de Nismes.

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