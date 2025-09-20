Les jardins du Carmel – Maison du patrimoine Le Carmel – Maison du Patrimoine Abbeville

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À deux pas du centre-ville, les jardins de l’ancien monastère du carmel sont propices à la méditation. Occupés par les capucins puis par les carmélites du XVIIᵉ siècle à 1998, l’établissement monastique et ses jardins s’étendent sur près de 9000 m². Abrités par de hauts murs de clôture, les jardins avaient à l’origine une fonction vivrière. Aujourd’hui, le site accueille la Maison du patrimoine.

Le verger, le jardin du noviciat ou le cloître, aux tailles et aux fleurissements différents, émaillent le site. Le jardin principal est divisé en six parcelles rectangulaires bordées de buis pour rappeler l’ancien potager du monastère. Juste à côté, une grille permet de rejoindre « l’enclos Richelieu », l’ancien verger du monastère.

Le Carmel – Maison du Patrimoine 36 rue des Capucins – 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 20 27 05 http://www.abbeville.fr Le couvent d’Amiens ne pouvant plus faire face à l’afflux de postulantes, il est décidé d’en bâtir un nouveau à Abbeville. Les premières sœurs carmélites arrivent dès 1636. Après la période révolutionnaire, la communauté s’installe dans l’ancien couvent des Capucins, dans la rue éponyme, en 1821. Au fil des années, les religieuses le restaurent et le transforment en carmel régulier. N’étant plus assez nombreuses pour vivre dans l’édifice, elles quittent les lieux en 1998, date à laquelle la Ville se porte acquéreur de la propriété. Aujourd’hui le Carmel retrouve une seconde vie en devenant la Maison du Patrimoine. Accès par la rue des Capucins ou par le jardin de l’hôtel d’Émonville

@Pôle patrimoine ville d’Abbeville