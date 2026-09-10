Les jardins du château des Forges de Lanouée, Château des Forges de Lanouée, Forges de Lanouée

Informations pratiques

Les jardins du château des Forges de Lanouée 19 et 20 septembre Château des Forges de Lanouée Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Derrière l’élégance du château, se cache le passé industriel du domaine. Au 19e siècle, le lieu a revêtu la brique et la pierre dans un style néo-Louis XIII et des jardins à la française ont été créés au début du 20e siècle. Si on remonte à 1756, c’est avant tout le lieu choisi par le Duc de Rohan pour implanter une forge. Le haut fourneau, partiellement inscrit aux monuments historiques, est le témoin de cette première activité.

Château des Forges de Lanouée Le Château, 56120 Forges de Lanouée, France Forges de Lanouée 56120 Les Forges Morbihan Bretagne 0297753173 https://forgesdelanouee.fr/index.php/tourisme/patrimoine/manoirs-et-maisons-remarquables/chateau-des-forges-de-lanouee L’origine industrielle du site remonte à 1756, les forges ont fonctionné jusqu’en 1864. En 1837, un moulin à tan est créé et, en 1857, un canal de jonction entre la rivière et le canal de Nantes à Brest est construit. En 1932, une usine hydroélectrique est construite, accompagnée de la maison du gardien, transformant le site industriel en un domaine agricole et paysager autour de l’ancienne maison du maître des forges construite dans les années 1760 et du château néo-Louis XIII du XIXe siècle. L’ancien haut fourneau, vestige de l’activité première du site et partiellement inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, sert aujourd’hui de réservoir d’eau. La cité se compose de petites maisons identiques, groupées par deux unités mitoyennes.

Les jardins du château des Forges de Lanouée seront ouverts pour les Journées Européennes du Patrimoine. Château Jardins

PAH des Rohan