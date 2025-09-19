Les jardins du château des Forges de Lanouée Château des Forges de Lanouée Forges de Lanouée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les jardins à la française du château des Forges de Lanouée, créés au début du 20e siècle, vous ouvrent leurs portes.

C’est aussi l’occasion d’admirer le château datant du 19e siècle, de remonter en 1756 et aux origines industrielles du lieu, à travers le haut fourneau encore présent sur le site et inscrit aux monuments historiques.

Château des Forges de Lanouée 8 Pl. de la Mairie, 56120 Forges de Lanouée, France Forges de Lanouée 56120 Les Forges Morbihan Bretagne L’origine industrielle du site remonte à 1756. Les forges ont fonctionné jusqu’en 1864. En 1837, un moulin à tan est créé et, en 1857, un canal de jonction entre la rivière et le canal de Nantes à Brest est construit. En 1932, une usine hydroélectrique est construite, accompagnée de la maison du gardien. Il s’agit de la transformation d’un site industriel en un domaine agricole et paysager autour de l’ancienne maison du maître des forges construite dans les années 1760, et transformée en château néo-Louis XIII au XIXe siècle. Un premier agrandissement en profondeur et en longueur s’est fait dans les années 1850, auquel ont été ajoutés deux pavillons latéraux symétriques à la fin du siècle. A l’intérieur, les pièces de réception et salle à manger se répartissent autour d’un hall central dans lequel se place un escalier en bois. L’ancienne cuisine en sous-sol a conservé son organisation. En 1888, l’architecte paysagiste Killian dessine un projet de jardin qui ne sera pas réalisé. Dans les années 1887, il fait construire la ferme à l’entrée du domaine. A partir de 1908, la cour précédant la demeure est encadrée par deux bâtiments : « l’ambulance » (service social et médical) et la « petite maison » qui contenait les bureaux de part et d’autre desquels s’alignaient les logements ouvriers. Un jardin en parterres de broderies de buis est créé pour donner du travail aux ouvriers demeurés sans emploi. L’ensemble est complété par un vaste bassin bordé d’un nymphée. L’ancien haut fourneau sert de réservoir d’eau. La chapelle est agrandie en 1895 et prend un plan en croix latine. Le petit clocher à quatre pans sur base quadrangulaire est remplacé par une flèche dans les années 1990. La cité se compose de petites maisons identiques, groupées par deux unités mitoyennes.

OT Josselin