Les jardins du Marais place du marché Sainte-Catherine côté rue Caron Paris

17/02/26 14H30 Les jardins du

Marais

Découverte du patrimoine vert parisien dans un

quartier historique

De jardins calmes et cachés à des placettes végétalisées, cette promenade nous

conduit au cœur d’un quartier ancien. Nous verrons les jardins des archives

nationales récemment rénovés, puis le jardin du musée Carnavalet, les jardins

Léopold Achille, Georges-Caïn, Saint-Gilles Grand Veneur et le nouveau jardin

au cœur de l’îlot de l’ancienne caserne des Minimes, rendant hommage à Arnaud

Beltrame. Nous y découvrirons de multiples essences et terminerons par la

majestueuse place des Vosges.

Rendez-vous : place du marché Sainte-Catherine côté rue Caron

Le mardi 17 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

place du marché Sainte-Catherine côté rue Caron 75004 Paris

visitesnature@paris.fr



