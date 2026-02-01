Les jardins du Marais place du marché Sainte-Catherine côté rue Caron Paris
Les jardins du Marais place du marché Sainte-Catherine côté rue Caron Paris mardi 17 février 2026.
17/02/26 14H30 Les jardins du
Marais
Découverte du patrimoine vert parisien dans un
quartier historique
De jardins calmes et cachés à des placettes végétalisées, cette promenade nous
conduit au cœur d’un quartier ancien. Nous verrons les jardins des archives
nationales récemment rénovés, puis le jardin du musée Carnavalet, les jardins
Léopold Achille, Georges-Caïn, Saint-Gilles Grand Veneur et le nouveau jardin
au cœur de l’îlot de l’ancienne caserne des Minimes, rendant hommage à Arnaud
Beltrame. Nous y découvrirons de multiples essences et terminerons par la
majestueuse place des Vosges.
Rendez-vous : place du marché Sainte-Catherine côté rue Caron
Le mardi 17 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
place du marché Sainte-Catherine côté rue Caron place du marché Sainte-Catherine 75004 place du marché Sainte-Catherine côté rue CaronParis
