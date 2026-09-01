Informations pratiques

Fontaine-le-Bourg

Les Jardins du Petit Moulin en fête !

Lieu-dit Le Petit Moulin Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 septembre, les Jardins du Petit Moulin organisent des Portes Ouvertes !

Découvrez un site exceptionnel et le chantier d’insertion porté par Education et Formation.

Au programme Visite du site de maraîchage, marché du terroir, animations pour enfants et adultes ainsi que vente de légumes bio.

Restauration et buvette avec le P’tit Plat. .

Lieu-dit Le Petit Moulin Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 69 76 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Jardins du Petit Moulin en fête !

L’événement Les Jardins du Petit Moulin en fête ! Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin