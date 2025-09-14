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Les Jardins du Puygirault, Pierre et Lumière, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Pierre et Lumière · Saumur

Les Jardins du Puygirault, Pierre et Lumière, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pierre et Lumière
Adresse
Route de Gennes, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Les Jardins du Puygirault 19 et 20 septembre Pierre et Lumière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez plus de 1000 plantes qui retracent l’évolution des potagers depuis que les hommes cultivent la terre.
Tarif réduit : 8€

Pierre et Lumière Route de Gennes, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
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© Pixim

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