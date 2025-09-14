AGENDA · Saumur
Les Jardins du Puygirault, Pierre et Lumière, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Pierre et Lumière · Saumur
Informations pratiques
Les Jardins du Puygirault 19 et 20 septembre Pierre et Lumière Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez plus de 1000 plantes qui retracent l’évolution des potagers depuis que les hommes cultivent la terre.
Tarif réduit : 8€
Pierre et Lumière Route de Gennes, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découvrez plus de 1000 plantes qui retracent l’évolution des potagers depuis que les hommes cultivent la terre.
© Pixim
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