Les Jardins du Puygirault, Pierre et Lumière, Saumur

Informations pratiques

Les Jardins du Puygirault 19 et 20 septembre Pierre et Lumière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez plus de 1000 plantes qui retracent l’évolution des potagers depuis que les hommes cultivent la terre.

Tarif réduit : 8€

Pierre et Lumière Route de Gennes, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

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© Pixim