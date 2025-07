Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur samedi 20 septembre 2025.

Les Jardins du Puygirault

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Ces quatorze jardins représentent une époque avec des espèces venues des quatre coins du globe.

Un parcours qui vous plonge aux origines de la culture de légumes et d’aromates, depuis -10 000 jusqu’à nos jours.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h.

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@jardins-du-puygirault.com

English :

These fourteen gardens represent an era, with species from the four corners of the globe.

German :

Diese vierzehn Gärten repräsentieren eine Epoche mit Arten aus allen Teilen der Welt.

Italiano :

Questi quattordici giardini rappresentano un’epoca, con specie provenienti dai quattro angoli del mondo.

Espanol :

Estos catorce jardines representan una época, con especies procedentes de los cuatro puntos cardinales.

