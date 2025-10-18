Les Jardins ensorcelés Paimpont
Les Jardins ensorcelés Paimpont samedi 18 octobre 2025.
Les Jardins ensorcelés
les Jardins de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 13:30:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
Tout au long des vacances de la Toussaint, une étrange atmosphère s’installe décors, effets
de lumières et bruitages, l’esprit d’Halloween hante les espaces paysagers !
Au programme L’Horrible défi selfie, des ateliers nature, déambulation chants et maquillage avec les Goules le 26/10, balade nocturne autour des 5 sens le 31/10.
Soyez prêts pour d’affreuses vacances !! .
les Jardins de Brocéliande Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Jardins ensorcelés Paimpont a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Brocéliande