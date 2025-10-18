Les Jardins ensorcelés Paimpont

Les Jardins ensorcelés Paimpont samedi 18 octobre 2025.

Les Jardins ensorcelés

les Jardins de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tout au long des vacances de la Toussaint, une étrange atmosphère s’installe décors, effets

de lumières et bruitages, l’esprit d’Halloween hante les espaces paysagers !

Au programme L’Horrible défi selfie, des ateliers nature, déambulation chants et maquillage avec les Goules le 26/10, balade nocturne autour des 5 sens le 31/10.

Soyez prêts pour d’affreuses vacances !! .

les Jardins de Brocéliande Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

