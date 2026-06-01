Les jardins monastiques sur l’île monastique de Reichenau – patrimoine mondial de l’UNESCO, Klostergärten Reichenau, Reichenau

Les jardins monastiques sur l’île monastique de Reichenau – patrimoine mondial de l’UNESCO Vendredi 5 juin, 19h00 Klostergärten Reichenau Landkreis Konstanz

! Pas sous la pluie. Sur inscription, durée 1,5 heure. Point de rencontre : jardins du monastère de Reichenau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Lors d’une visite guidée des jardins du monastère de Reichenau, les différentes zones de jardin et décrit les plantes et herbes qui y poussent. Walahfrid Strabo a déjà aménagé un jardin au IXe siècle dans l’abbaye de Reichenau, dont 24 plantes dans le poème « De cultura hortorum », décrit en abrégé « Hortulus » (petit jardinier). Les poèmes de l’abbé Walahfrid Strabo sont entrés dans la histoire de la littérature médiévale une et ont transmis, comme par hasard, la connaissance de la construction d’un jardin d’herbes aromatiques.

Que ce soit pour la sauge, le vermouth ou la menthe – laissez-vous enchanter par les histoires amusantes des plantes médicinales et ornementales et profitez d’un verre de vin de Reichenau.

Attention – Pas sous la pluie !

Klostergärten Reichenau Klosterhof, 78479 Reichenau Reichenau 78479 Landkreis Konstanz Baden-Württemberg [{« type »: « email », « value »: « info@bodenseegaerten.eu »}]

Laissez-vous envoûter par les histoires amusantes des plantes médicinales et ornementales sur les traces de la littérature médiévale et savourez un verre du vin local de Reichenau.

Insel Reichenau_Klostergärten_Münster © Irina Drewniok