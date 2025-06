LES JARDINS MUSICAUX 2025 – JARDINS DU CHATEAU DE VERSAILLES Versailles

LES JARDINS MUSICAUX 2025 Début : 2025-07-17 à 09:00. Tarif : – euros.

CHATEAU – VERSAILLES :LES JARDINS MUSICAUXDu 1er avril au 31 octobre 2025De 09h00 à 19h00*Toute sortie est définitive. Au fil des saisons et au rythme de la musique baroque (Lully, Haendel, Charpentier, Campra, Cavalli…), déambulez au cœur des remarquables jardins à la Française du Château de Versailles !Au détour d’un parterre fleuri, dans un bosquet exceptionnellement ouvert au public de 09h00 à 19h00*, vous croiserez mille statues, des chefs-d’oeuvre parfois cachés ou des topiaires (végétaux sculptés) taillées à la main par les jardiniers d’art du Château de Versailles.Comme autant de points d’orgue à votre promenade en famille ou entre amis, les fontaines du Bosquet du Théâtre d’Eau, du Bassin du Miroir et du Bassin de Neptune vous offriront, grâce aux techniques modernes, de magnifiques compositions de jets d’eau et de cascades aquatiques tout au long de la journée.Les Jardins Musicaux, l’incontournable visite des Jardins du Château de Versailles !* Pour votre information, fermeture anticipée à 17h30 les mardi 28 octobre, mercredi 29 octobre, jeudi 30 octobre et vendredi 31 octobre 2025.INFORMATIONS PRATIQUES :- Horaires : L’horaire indiqué pour la réservation (09h00) correspond à l’ouverture des caisses et des bosquets.Votre billet est valable de 09h00 à la fermeture des bosquets. Toute sortie est définitive.Billet valable pour une entrée (accès portes : Cour des Princes, Petite Venise, Ménagerie ou Grille de Neptune). Seconde entrée possible par une autre porte que celle empruntée lors de la première entrée.1. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.2. Parcours déambulatoires, pas de place assise.3. Toute sortie est définitive.4. Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés même en cas d’intempéries.5. Les jardin Musicaux ont lieu quelles que soient les conditions climatiques.> Aucun duplicata ne sera délivré, même en cas de perte ou de vol.Mise en eau des fontaines automatiques toute la journée :- Bassin de Neptune de 10h00 à 18h45* : 5mn toutes les 15mn ;- Bassin du Miroir de 10h00 à 19h00* : 7mn toutes les 10mn ;- Bosquet du Théâtre d’Eau de 10h00 à 19h00*.* Pour votre information, fermeture anticipée à 17h30 les mardi 28 octobre, mercredi 29 octobre, jeudi 30 octobre et vendredi 31 octobre 2025.

