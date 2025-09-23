JOE BEL – CARA ROSE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

JOE BEL – CARA ROSE Début : 2025-11-23 à 19:00. Tarif : – euros.

On dit que la voix est un miroir de l’âme. Aussi y a-t-il de la mélancolie et du soleil, de l’assurance et de la douceur dans celle de la songwritteuse Joe Bel : née d’une famille cosmopolite, elle grandit à travers ses expériences devoyages entre les Alpes françaises (où elle a vu le jour), la mer Méditerranée, sur laquelle ses parents navigateurs l’embarquent avec eux dans son enfance pendant presque un an, et l’Amérique du Nord, au sein de sa famille immigrée de Grèce et de Turquie depuis plusieurs générations sur la côte est des Etats- Unis.L’auteure-compositrice-interprète Cara Rose poursuit son ascension fulgurante sur le circuit de la scène avec sa sixième tournée européenne en 18 mois. Après avoir fait salle comble à Glasgow, sa ville natale, et dans tout le Royaume-Uni, Cara captive désormais le public européen avec ses paroles directes, passionnées et perspicaces. Après des concerts à guichets fermés en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique, en France et aux Pays-Bas, Cara présentera son puissant spectacle dans de nouvelles villes en novembre 2025.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63