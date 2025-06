Les Jardins Sonores Concert d’Iz Le Talus Marseille 12e Arrondissement 9 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Les Jardins Sonores Concert d’Iz Mercredi 9 juillet 2025 de 19h à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-09 19:00:00

fin : 2025-07-09 22:00:00

2025-07-09

Iz vous embarque en solo guitare-voix pour un voyage intimiste. Entre folk délicate et récits singuliers, elle mêle chansons originales et reprises apaisées de tubes rock, le tout porté par une plume sensible et une voix douce.

Iz vous invite à venir l’écouter vous raconter ses histoires en solo voix-guitare dans une ambiance intimiste.







Dans ses chansons, elle nous explique comment certaines espèces de guêpes et de figuiers vivent en symbiose, nous raconte ce qui se passe lorsqu’on voyage par le train de nuit, ou encore nous conte l’histoire de ce marionnettiste toujours un peu seul et triste.





Elle aime les mots et les choisit avec soin, pour relever le défi de raconter toute une histoire en quelques minutes. Elle aime aussi aller chercher les tubes rocks qui ont bercé son adolescence et les apaiser avec sa voix douce et sa musique folk délicate. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

Iz takes you on an intimate solo guitar-voice journey. Between delicate folk and singular narratives, she mixes original songs and soothing covers of rock hits, all carried by a sensitive pen and a gentle voice.

German :

Iz nimmt Sie in ihrem Gitarren- und Gesangssolo mit auf eine intime Reise. Zwischen zartem Folk und einzigartigen Erzählungen mischt sie Originalsongs und beruhigende Coverversionen von Rockhits, alles getragen von einer sensiblen Feder und einer sanften Stimme.

Italiano :

Iz vi accompagna in un intimo viaggio solo chitarra-voce. Tra folk delicato e storie singolari, mescola canzoni originali e cover rilassanti di successi rock, il tutto trasportato da una penna sensibile e da una voce gentile.

Espanol :

Iz te lleva en un íntimo viaje de voz y guitarra solista. Entre el folk delicado y las historias singulares, mezcla canciones originales y versiones tranquilizadoras de éxitos del rock, todo ello llevado por una pluma sensible y una voz suave.

