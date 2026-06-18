Les Jardins Sonores Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Marseille 12e Arrondissement

Les Jardins Sonores

Mercredi 1er juillet 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 15 juillet 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 5 août 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 12 août 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 19 août 2026 de 19h à 22h.

Mercredi 26 août 2026 de 19h à 22h. Le Talus 603 rue Saint-Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le rendez-vous idéal du mercredi soir pour découvrir des artistes locaux et profiter de belles soirées d’été au jardin.

Tous les mercredis, les Jardins Sonores reviennent dans le jardin du Talus. Venez découvrir des artistes locaux pour un concert, manger une assiette de saison, siroter un verre au bord de la mare, dans le potager ou sur le toit-terrasse.



Au programme



► Juillet



1/07 Laura Matelas, chansons poétiques sans frontière

8/07 The Session, soul, R&B, rap

15/07 Trio Volcanes, une poétesse et deux musiciennes

22/07 Balla Bangoura, griot à la kora et sonorités mandingues

29/07 Le Jardin des Muses



► Août



5/08 Gurumbé Project, flamenco

12 au 26 août programmation en cours



Le Talus est un tiers-lieu marseillais de partage, de découverte et d’expérimentation d’une nouvelle façon de vivre et d’aménager la ville.



Il est porté par l’association Heko Farm qui a pour objet de promouvoir les transitions écologiques, sociales et citoyennes par des actions pédagogiques et productives autour de l’environnement, de l’agroécologie, de l’alimentation durable, du réemploi et de la culture. .

Le Talus 603 rue Saint-Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 09 34 22 prog@heko.farm

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English :

The perfect Wednesday night outing to discover local artists and enjoy beautiful summer evenings in the garden.

L’événement Les Jardins Sonores Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille