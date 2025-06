Les Jardins Sonores Melidja Le Talus Marseille 12e Arrondissement 2 juillet 2025 19:00

Les Jardins Sonores Melidja Mercredi 2 juillet 2025 de 19h à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02 22:00:00

2025-07-02

Mélidja trace sa voie entre chanson, soul et accents du Sud. Cette fois-ci seule en scène avec voix, piano et loop, elle livre des chansons originales, inspirées par le chant des cigales et teintées de surprises.

Au confluent des influences, Melidja créer sa propre route. Oscillant entre chanson française, soul et inspirations multiples, elle corréle sa voix , son piano et son loop pour vous proposer des chansons originales inspirées par le chant des cigales.

Habituellement accompagnée par Dara à la basse, elle se produira cette fois ci en solo, non pas sans vous réserver quelques surprises…. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Mélidja traces her path between song, soul and southern accents. This time, alone on stage with voice, piano and loop, she delivers original songs, inspired by the song of the cicadas and tinged with surprises.

German :

Mélidja geht ihren Weg zwischen Chanson, Soul und südländischen Akzenten. Diesmal allein auf der Bühne mit Stimme, Klavier und Loop, liefert sie originelle Lieder, die vom Gesang der Zikaden inspiriert und mit Überraschungen gespickt sind.

Italiano :

Mélidja percorre la sua strada tra chanson, soul e accenti del sud. Questa volta da sola sul palco con voce, pianoforte e loop, propone canzoni originali ispirate al canto delle cicale e tinte di sorprese.

Espanol :

Mélidja abre su propio camino entre la chanson, el soul y los acentos del sur. Esta vez sola en el escenario con voz, piano y bucle, ofrece canciones originales inspiradas en el canto de las cigarras y teñidas de sorpresas.

