Les Jardins Sonores sieste électronique Le Talus Marseille 12e Arrondissement 16 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Les Jardins Sonores sieste électronique Mercredi 16 juillet 2025 de 19h à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 19:00:00

fin : 2025-07-16 22:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Une parenthèse musicale à vivre allongé·e dans l’herbe ou les yeux fermés sur la piste, entre contemplation et vibration cosmique.

Après une première édition en 2024, qui a rassemblé les amateur.ices de musiques cosmiques et contemplatives, Arthur Lastmann et Rashin (fondateur du collectif Tintouin) reviennent au Talus pour une session d’écoute qui s’apprécie assis sur un canapé ou qui se danse les yeux fermés, entre Ambient, New Age et Experimental vers IDM et Downtempo. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

A musical interlude to be enjoyed lying on the grass or with your eyes closed on the dance floor, between contemplation and cosmic vibration.

German :

Eine musikalische Auszeit, die Sie im Gras liegend oder mit geschlossenen Augen auf der Tanzfläche erleben können, zwischen Kontemplation und kosmischen Vibrationen.

Italiano :

Un interludio musicale da gustare sdraiati sull’erba o a occhi chiusi sulla pista da ballo, tra contemplazione e vibrazioni cosmiche.

Espanol :

Un interludio musical para disfrutar tumbado en la hierba o con los ojos cerrados en la pista de baile, entre la contemplación y la vibración cósmica.

L’événement Les Jardins Sonores sieste électronique Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille