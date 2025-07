Les jardins suspendus au Bistrot plage Le bistrot plage Marseille 7e Arrondissement

Les jardins suspendus au Bistrot plage

Du lundi 14 au mardi 15 juillet 2025 de 19h à 0h. Le bistrot plage 60 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Début : Lundi 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-15 00:00:00

2025-07-14

Vous cherchez LE spot idéal pour admirer le feu d’artifice ? Ne cherchez plus, on l’a trouvé pour vous !

Le 14 juillet, rejoignez-nous au Bistrot Plage pour une soirée exceptionnelle signée Jardins Suspendus et MK3.

Au programme de la house, des cocktails bien frais et un sunset à couper le souffle face à la mer… avant de lever les yeux vers le ciel étoilé pour le feu d’artifice !



Une soirée magique pour célébrer la fête nationale comme il se doit



BETTINA

AGE OF LUV

DANNAU





Vin bio et cocktails d’amour des Jardins.

Sunset et bonheur

Système son FUNKTION ONE





Entrée uniquement sur pré-vente, pensez à réserver vos tickets. .

Le bistrot plage 60 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 86 66 07 audrey@jardinssuspendusmarseille.fr

English :

Looking for THE perfect spot to watch the fireworks? We’ve found it for you!

German :

Sie suchen nach dem perfekten Ort, um das Feuerwerk zu bewundern? Wir haben ihn für Sie gefunden!

Italiano :

Cercate il posto perfetto per guardare i fuochi d’artificio? Non cercate oltre, l’abbiamo trovato per voi!

Espanol :

¿Buscas EL lugar perfecto para ver los fuegos artificiales? No busque más, ¡lo hemos encontrado para usted!

