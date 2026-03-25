Les Jardins suspendus Soraya•Mathieu Sartous•Sale mioche Le Delibes Marseille 2e Arrondissement
Les Jardins suspendus Soraya•Mathieu Sartous•Sale mioche Le Delibes Marseille 2e Arrondissement vendredi 3 avril 2026.
Les Jardins suspendus Soraya•Mathieu Sartous•Sale mioche
Du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026 de 19h à 1h. Le Delibes 12 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-04 01:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Le printemps arrive, les journées s’allongent et les premiers apéros en terrasse reprennent.
Le 03 avril, Les Jardins Suspendus vous donnent rendez-vous aux Halles de la Major pour une soirée entre house, soleil couchant et bonne énergie.
Le printemps arrive, les journées s’allongent et les premiers apéros en terrasse reprennent.
Le 03 avril, Les Jardins Suspendus vous donnent rendez-vous aux Halles de la Major pour une soirée entre house, soleil couchant et bonne énergie
Début des hostilités dès 19h00.
Pour cette édition, Oyster Catcher invite Mathieu Sartous, Soraya du collectif M-Town et Sale Mioche du collectif 2hot4U pour une soirée placée sous le signe d’une house solaire.
Au programme coucher de soleil, apéro, cocktails et une sélection musicale comme on les aime.
Line-up
Mathieu Sartous https://soundcloud.com/mathieusartous
Soraya
Sale Mioche https://soundcloud.com/2hot4u-2hot4u
Les plaisirs
• Bar à cocktails
• Food Stand des Halles de la Major
• Réservation table 06.02.04.07.59 .
Le Delibes 12 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Spring is here, the days are getting longer and the first terrace aperitifs are starting up again.
On April 03, Les Jardins Suspendus invites you to Les Halles de la Major for an evening of house music, sunsets and good energy.
L’événement Les Jardins suspendus Soraya•Mathieu Sartous•Sale mioche Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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