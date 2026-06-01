Les jardins Victoria et le territoire, Giardini Victoria, Taormine

Les jardins Victoria et le territoire Samedi 6 juin, 09h30 Giardini Victoria Messina

Entrée et visite à prix réduit : 5 euros par personne au lieu de 20 euros. Les enfants de moins de 10 ans ne paient pas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T07:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T07:00:00+02:00

Visite guidée. À l’occasion du Rendez-vous dans le jardin les 5 et 6 juin, les jardins Victoria de Taormina ouvrent au public avec des visites dédiées au thème 2026 « La Vue ». Le jardin est proposé comme un espace dans lequel le regard est guidé à travers une séquence d’environnements et de perspectives, permettant de saisir sa structure, les relations entre les éléments et les variations dans le temps.

Le parcours s’articule entre oranger, zones ornementales et biolagie, en construisant un récit visuel fait de aperçus, d’ouvertures et de contrastes entre pleins et vides. La conception met en valeur la lumière, les profondeurs et les changements saisonniers, invitant à une observation attentive du paysage et de ses transformations.

Le bio-lac est un point central du jardin : la masse d’eau reflète la végétation et le ciel, amplifiant la perception de l’espace. Cet élément est également lié à une lecture symbolique inspirée du mythe de Proserpine et Déméter, offrant un niveau supplémentaire d’interprétation du lieu.

La collection de roses contribue de manière significative au thème de la vue, grâce à la variété des formes et des couleurs et à la succession des fleurs. Les différentes espèces et variétés guident le regard le long du parcours et invitent à s’attarder sur les détails, rendant évidente la relation entre lumière, saisonnalité et composition du jardin. Dans ce contexte, la visite devient une occasion de lire le paysage à travers ce que l’on observe, en relation avec le territoire sicilien.

Giardini Victoria Via fondaco d’accorso n. 0; 98039 taormina Taormine 98039 Messina Sicilia +393298343562 https://www.giardinivictoria.it [{« type »: « email », « value »: « Info@giardinivictoria.it »}, {« type »: « phone », « value »: « +393298343562″}]

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