Les Jazz Collectors Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Les Jazz Collectors

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Concert de jazz et swing Tout public.

L’orchestre des Jazz Collectors réunit dix musiciens amateurs de jazz et de swing issus des différents orchestres de jazz traditionnel de la région Bourgogne. Didier Desbois, musicien professionnel, dirige ce groupe de passionnés depuis 2009.

La formation est fidèle à la configuration des orchestres américains de cette époque trois saxophones, trois cuivres et une section rythmique complète.

Le répertoire est composé des grands standards de Duke Ellington, Fletcher Henderson… des années 30/40. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

