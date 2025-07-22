Les JdC Garden Trends Parc des Expositions Marseille
Les JdC Garden Trends Parc des Expositions Marseille mardi 24 mars 2026.
Les JdC Garden Trends
Du mardi 24 au jeudi 26 mars 2026 le mardi de 12h à 20h. Le mercredi de 8h30 à 19h. Le jeudi de 8h30 à 16h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-24
Depuis 22 ans, les Journées des Collections Jardin JdC Garden Trends sont le lieu de rencontre entre la distribution et les fournisseurs de la filière jardin.Professionnels
5 univers de univers produits pour couvrir l’ensemble des segments de référencement du jardin
– jardiner et cultiver
– vivre outdoor
– aménager et construire
– maison et loisirs
– services .
Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
For 22 years, the Journées des Collections Jardin ? JdC Garden Trends have been the meeting place for retailers and suppliers to the garden industry.
German :
Seit 22 Jahren sind die Tage der Gartenkollektionen? JdC Garden Trends der Treffpunkt für den Einzelhandel und die Lieferanten der Gartenbranche.
Italiano :
Da 22 anni le Journées des Collections Jardin ? JdC Garden Trends sono state un punto di incontro per i rivenditori e i fornitori del settore del giardinaggio.
Espanol :
Desde hace 22 años, las Journées des Collections Jardin ? JdC Garden Trends han sido un punto de encuentro para minoristas y proveedores del sector de la jardinería.
L’événement Les JdC Garden Trends Marseille a été mis à jour le 2025-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille