Les JEMP au Musée des beaux-arts – Maurepas Musée Maurepas Rennes Samedi 20 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez découvrir le Musée des beaux-arts – Maurepas, son architecture et l’exposition Fantaisies par Isabelle Arthuis.

Au programme :

– En continu : découverte de jeux en autonomie

– 15h30 : Visite Architecture et matériaux

– 17h : Visite découverte de l’exposition Fantaisies



Les horaires détaillés des visites sont à retrouver à l’accueil du musée.

Réservation sur place, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/maurepas/les-jemp-au-musee-des-beaux-arts-maurepas

Musée Maurepas 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine