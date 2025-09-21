Les JEMP au Musée des beaux-arts – Maurepas Musée Maurepas Rennes
Les JEMP au Musée des beaux-arts – Maurepas Musée Maurepas Rennes Dimanche 21 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine
À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez découvrir le Musée des beaux-arts – Maurepas, son architecture et l’exposition Fantaisies par Isabelle Arthuis.
Au programme :
– En continu : découverte de jeux en autonomie
– 14h30-17h : Présentation, vente et dédicace de l’ouvrage « La fabrique d’un musée » en présence de la photographe Candice Hazouard
– 15h30 : Visite Architecture et matériaux
– 17h : Visite découverte de l’exposition Fantaisies
Les horaires détaillés des visites sont à retrouver à l’accueil du musée.
Réservation sur place, dans la limite des places disponibles.
Début : 2025-09-21T14:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00
Musée Maurepas 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine