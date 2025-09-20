Les JEMP au Musée des beaux-arts – Quai Zola Musée Maurepas Rennes

Les JEMP au Musée des beaux-arts – Quai Zola Musée Maurepas Rennes Samedi 20 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez (re)découvrir les collections permanentes du musée et l’exposition Claire Tabouret.

Au programme :

– Le cabinet de curiosités

– Archéologie

– Art contemporain : entre inspiration et hommage

– Tapisseries !

– Claire Tabouret



Les horaires détaillés des visites sont à retrouver à l’accueil du musée.

Réservation sur place, dans la limite des places disponibles.

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/les-jemp-au-musee-des-beaux-arts-quai-zola

Musée Maurepas 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine