Les JEMP au Musée des beaux-arts – Quai Zola Musée Quai Zola Rennes Dimanche 21 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez (re)découvrir les collections permanentes du musée et l’exposition Claire Tabouret.
Au programme :
– Le cabinet de curiosités
– Archéologie
– Art contemporain : entre inspiration et hommage
– Collections : le portrait
– Claire Tabouret
Les horaires détaillés des visites sont à retrouver à l’accueil du musée.
Réservation sur place, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/les-jemp-au-musee-des-beaux-arts-quai-zola-1
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine