Les JEMP au Musée des beaux-arts – Quai Zola Musée Quai Zola Rennes

Les JEMP au Musée des beaux-arts – Quai Zola Musée Quai Zola Rennes dimanche 21 septembre 2025.

Les JEMP au Musée des beaux-arts – Quai Zola Musée Quai Zola Rennes Dimanche 21 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

À l’occasion des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine, venez (re)découvrir les collections permanentes du musée et l’exposition Claire Tabouret.

Au programme :

– Le cabinet de curiosités

– Archéologie

– Art contemporain : entre inspiration et hommage

– Collections : le portrait

– Claire Tabouret



Les horaires détaillés des visites sont à retrouver à l’accueil du musée.

Réservation sur place, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/les-jemp-au-musee-des-beaux-arts-quai-zola-1

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine