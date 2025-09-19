Les JEP à la Cité des Arts Cité des Arts Saint-Denis

Les JEP à la Cité des Arts Vendredi 19 septembre, 17h00 Cité des Arts La Réunion

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Vendredi 19 septembre

Conférence thématique sur l’architecture

• Heure : 17h

• Lieu : Micro-Folie Cité des Arts – La Rényon (à la Cité des Arts)

• Tarif : Gratuit

Texte : Nichée au cœur de la Cité des Arts, la Micro-Folie Cité des Arts – La Rényon est un lieu unique de découverte, de création et de partage. Pensée pour rendre la culture accessible à tous, elle propose une immersion ludique et interactive dans l’univers artistique et culturel, en lien avec la programmation de la Cité des Arts et l’actualité du territoire. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à cette conférence thématique gratuite pour en apprendre plus sur l’architecture, autrement.

Cité des Arts 23 Rue Léopold Rambaud Saint-Denis 97400 Champ Fleuri La Réunion La Réunion

Hugo Valéra