Les JEP à la Cité des Arts Cité des Arts Saint-Denis

Les JEP à la Cité des Arts Vendredi 19 septembre, 17h00 Cité des Arts La Réunion
Vendredi 19 septembre
Conférence thématique sur l’architecture
• Heure : 17h
• Lieu : Micro-Folie Cité des Arts – La Rényon (à la Cité des Arts)
• Tarif : Gratuit
Texte : Nichée au cœur de la Cité des Arts, la Micro-Folie Cité des Arts – La Rényon est un lieu unique de découverte, de création et de partage. Pensée pour rendre la culture accessible à tous, elle propose une immersion ludique et interactive dans l’univers artistique et culturel, en lien avec la programmation de la Cité des Arts et l’actualité du territoire. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à cette conférence thématique gratuite pour en apprendre plus sur l’architecture, autrement.
Cité des Arts 23 Rue Léopold Rambaud Saint-Denis 97400 Champ Fleuri La Réunion La Réunion
Hugo Valéra