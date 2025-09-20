Les JEP à l’église Saint-Jacques Lunéville

Les JEP à l’église Saint-Jacques Lunéville samedi 20 septembre 2025.

Les JEP à l’église Saint-Jacques

Place Saint-Rémy Lunéville Meurthe-et-Moselle

Pour les journées du Patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Jacques habituellement fermée au public pour cause de restauration.

Au programme, visite libre de l’église de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Avec la participation de l’association des Amis de l’Orgue qui proposera le samedi à 15h une conférence et le dimanche à 15h un récital.Tout public

Place Saint-Rémy Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 68

English :

For Heritage Days, come and discover the Saint-Jacques church, which is usually closed to the public due to restoration work.

The program includes a free tour of the church from 10am to 12pm and from 1pm to 5pm.

With the participation of the Amis de l’Orgue association, who will offer a lecture on Saturday at 3pm and a recital on Sunday at 3pm.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes die Kirche Saint-Jacques, die normalerweise aufgrund von Restaurierungsarbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen ist.

Auf dem Programm steht eine freie Besichtigung der Kirche von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Mit Beteiligung des Vereins der Orgelfreunde, der am Samstag um 15 Uhr eine Konferenz und am Sonntag um 15 Uhr ein Rezital anbietet.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, venite a scoprire la chiesa di Saint-Jacques, solitamente chiusa al pubblico per lavori di restauro.

Il programma prevede la visita gratuita della chiesa dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

L’Associazione Amici dell’Organo sarà presente con una conferenza sabato alle 15.00 e un recital domenica alle 15.00.

Espanol :

En las Jornadas del Patrimonio, venga a descubrir la iglesia de Saint-Jacques, habitualmente cerrada al público por obras de restauración.

El programa incluye una visita gratuita de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas.

La Asociación de Amigos del Órgano ofrecerá una conferencia el sábado a las 15h y un recital el domingo a las 15h.

