Les JEP au conservatoire des broderies Place de la 2ème DC Lunéville samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Visite libre du musée et portes ouvertes de l’école de broderie.

Musée visite libre et démonstration. Expo sur le Point de Lunéville (PCI Patrimoine Culturel Immatériel). Expo sur les années 1980. Expo sur les capes & robes des années 1890. École de broderie d’art école certifiée Qualiopi, formations loisirs et professionnelles, examen de certification professionnelle (France Compétence) Nouveauté 2025 Réaliser des broderies au point de Lunéville. Vous pourrez découvrir des projets de broderies des stagiaires et échanger avec eux autour des démonstrations de broderies. Aude Rémy, Formatrice en Broderie au Point de Lunéville, en Broderie perlée pailletée de Lunéville et en Broderie d’Art aux côtés de sa collègue Julie, seront présentes pour vous renseigner sur votre future formation en loisir ou en professionnelle.Tout public

Place de la 2ème DC Aile Sud du Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 56 86 aude@broderie-luneville.com

English :

Self-guided tour of the museum and open house at the embroidery school.

Museum: self-guided tour and demonstration. Exhibition on Lunéville Stitch (ICH: Intangible Cultural Heritage). Exhibition on the 1980s. Exhibition on 1890s capes & dresses. École de broderie d?art: Qualiopi-certified school, leisure and professional training courses, professional certification exam (France Compétence) New in 2025: « Embroidery in Lunéville stitch. Discover the embroidery projects of our trainees and chat with them about embroidery demonstrations. Aude Rémy, Trainer in Lunéville Stitch Embroidery, Lunéville Sequined Beaded Embroidery and Art Embroidery, alongside her colleague Julie, will be on hand to advise you on your future training as a hobbyist or professional.

German :

Freie Besichtigung des Museums und Tag der offenen Tür der Stickereischule.

Museum: freie Besichtigung und Vorführung. Ausstellung über den Point de Lunéville (ICP: Immaterielles Kulturerbe). Ausstellung über die 1980er Jahre. Ausstellung über Umhänge und Kleider aus den 1890er Jahren. Kunststickerei-Schule: Qualiopi-zertifizierte Schule, Freizeit- und Berufsausbildung, Prüfung zur Berufszertifizierung (France Compétence) Neuheit 2025 « Stickereien mit dem Lunéville-Stich realisieren. Sie können die Stickprojekte der Auszubildenden kennenlernen und sich mit ihnen rund um die Stickvorführungen austauschen. Aude Rémy, Ausbilderin für Stickerei am Lunéville-Stich, für Perlenstickerei mit Pailletten aus Lunéville und für Kunststickerei an der Seite ihrer Kollegin Julie, wird anwesend sein, um Sie über Ihre zukünftige Ausbildung in der Freizeit oder im Beruf zu informieren.

Italiano :

Visita gratuita del museo e apertura della scuola di ricamo.

Museo: visita guidata e dimostrazione. Mostra sul punto Lunéville (ICH: Patrimonio Culturale Immateriale). Mostra sugli anni ’80. Mostra su mantelli e abiti del 1890. Scuola di ricamo artistico: scuola certificata Qualiopi, formazione per il tempo libero e professionale, esame di certificazione professionale (France Compétence) Novità 2025: « Ricamo a punto Lunéville ». Potrete scoprire i progetti di ricamo delle apprendiste e chiacchierare con loro sulle dimostrazioni di ricamo. Aude Rémy, istruttrice di ricamo a punto Lunéville, ricamo a paillettes Lunéville e ricamo artistico, insieme alla sua collega Julie, saranno a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni necessarie per la vostra futura formazione nel tempo libero o professionale.

Espanol :

Visita gratuita al museo y jornada de puertas abiertas en la escuela de bordado.

Museo: visita autoguiada y demostración. Exposición sobre el punto de Lunéville (PCI: Patrimonio Cultural Inmaterial). Exposición sobre los años 80. Exposición sobre capas y vestidos de los años 1890. Escuela de bordado artístico: escuela certificada Qualiopi, formación lúdica y profesional, examen de certificación profesional (France Compétence). Novedad en 2025: « Bordado en punto de Lunéville ». Podrá descubrir los proyectos de bordado de las aprendices y charlar con ellas sobre demostraciones de bordado. Aude Rémy, instructora de bordado en punto de Lunéville, bordado de perlas con lentejuelas de Lunéville y bordado artístico, junto con su colega Julie, estarán a su disposición para ofrecerle toda la información que necesite para su futura formación lúdica o profesional.

