Les JEP au théâtre Lunéville

Les JEP au théâtre Lunéville samedi 20 septembre 2025.

Les JEP au théâtre

37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Le Théâtre de Lunéville vous ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine. Déambulez dans les couloirs du théâtre de Lunéville hall d’entrée, loges, coulisses en passant par l’exposition ArTYPIQUE qui investit les lieux pour faire découvrir au public les œuvres d’une trentaine d’artistes.Tout public

37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

English :

The Théâtre de Lunéville opens its doors for the European Heritage Days. Take a stroll through the corridors of the Théâtre de Lunéville: entrance hall, dressing rooms, backstage area, including the ArTYPIQUE exhibition, which takes over the premises to introduce the public to the works of some thirty artists.

German :

Das Théâtre de Lunéville öffnet Ihnen anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals seine Türen. Schlendern Sie durch die Gänge des Theaters von Lunéville: Eingangshalle, Garderoben, Kulissen, vorbei an der Ausstellung ArTYPIQUE, die in die Räumlichkeiten einzieht, um dem Publikum die Werke von etwa dreißig Künstlern zu präsentieren.

Italiano :

Il Théâtre de Lunéville apre le sue porte per le Giornate Europee del Patrimonio. Passeggiate nei corridoi del Théâtre de Lunéville: l’ingresso, i camerini, il backstage e la mostra ArTYPIQUE, che sarà aperta al pubblico con le opere di una trentina di artisti.

Espanol :

El Teatro de Lunéville le abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Pasee por los pasillos del Théâtre de Lunéville: vestíbulo, camerinos, bastidores y la exposición ArTYPIQUE, que estará abierta al público con obras de una treintena de artistas.

L’événement Les JEP au théâtre Lunéville a été mis à jour le 2025-09-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS