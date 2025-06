Les jeudi des 10 jeux Nantes Nantes 17 juillet 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-17 15:00 – 17:30

Gratuit : oui entrée libre – reservation conseillée En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

La bibliothèque vous propose de venir jouer à Marmitouille, au Qwirkle, au Scrabble, à l’Awalé, ou à l’un des autres jeux disponible ce jour-là!A partir de 5 ans – enfants accompagnés de leur parents –

Nantes Nantes 44100

02 40 43 97 67