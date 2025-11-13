Les Jeudis à l’Académie Figures numismatiques de Provence Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Les Jeudis à l’Académie Figures numismatiques de Provence

Jeudi 13 novembre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 19:30:00

2025-11-13

Retrouver l’histoire par les monnaies anciennes avec les grandes figures numimatiques provençales. Conférence suivi d’une signature et d’un cocktail.

Jean-Louis Charlet fait revivre la passion pour la numismatique, ce feu qui dévore les intelligences les plus diverses, depuis Peiresc, le grand érudit humaniste aixois, jusqu’à l’archiviste Maurice Raimbault. Conservateurs de musées, archivistes, archéologues, chercheurs, collectionneurs, changeurs, orfèvres, marchands, mais aussi maréchaux-ferrants, meuniers ou gardes forestiers et autres numismatistes s’échangeaient avec générosité ou négociaient mesquinement vraies (ou fausses) monnaies antiques, médiévales et modernes, de Provence ou d’ailleurs, qu’ils s’envoyaient à l’occasion, si elles étaient de petite dimension, en les dissimulant sous le cachet de cire de la lettre. Grâce aux échanges de ces amateurs de monnaies anciennes en Provence nous retrouvons l’Histoire. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 38 95 amisacademieaix@gmail.com

English :

Rediscover history through ancient coins with the great numismatic figures of Provence. Conference followed by a signing and cocktail.

German :

Die Geschichte anhand der alten Münzen mit den großen numimatischen Persönlichkeiten der Provence wiederfinden. Vortrag, gefolgt von einer Signatur und einem Cocktail.

Italiano :

Riscoprire la storia attraverso le monete antiche con i grandi numismatici della Provenza. Conferenza seguita da una firma e da un cocktail.

Espanol :

Redescubrir la historia a través de las monedas antiguas con las grandes figuras numismáticas de Provenza. Conferencia seguida de una firma y un cóctel.

