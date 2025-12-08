Les Jeudis Animés de la Bout’ Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine Mauges-sur-Loire

Les Jeudis Animés de la Bout’

Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12

Des spectacles pour tous les goûts !

En famille ou entre amis, assistez aux Jeudis Animés de la Bout’ à la salle de la Madeleine à La Boutouchère

Jeudi 29 janvier à 20h chants et musique avec la chorale du Collège Cathelineau et l’orchestre Label Chanson

Jeudi 05 février à 20h chants, musiques et danses bretonnes avec du violon dans les Mauges

Jeudi 12 février à 20h spectacle avec la Compagnie Plume Emois vous savez quoi ? avec Tiphaine Biteau

SANS RÉSERVATION

PAYANT = 6€ par personne .

Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire 41.jolivet@orange.fr

English :

Something for everyone!

