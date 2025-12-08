Les Jeudis Animés de la Bout’ Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine Mauges-sur-Loire
Les Jeudis Animés de la Bout’
Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-29 20:00:00
fin : 2026-02-12
2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12
Des spectacles pour tous les goûts !
En famille ou entre amis, assistez aux Jeudis Animés de la Bout’ à la salle de la Madeleine à La Boutouchère
Jeudi 29 janvier à 20h chants et musique avec la chorale du Collège Cathelineau et l’orchestre Label Chanson
Jeudi 05 février à 20h chants, musiques et danses bretonnes avec du violon dans les Mauges
Jeudi 12 février à 20h spectacle avec la Compagnie Plume Emois vous savez quoi ? avec Tiphaine Biteau
SANS RÉSERVATION
PAYANT = 6€ par personne .
Salle Sainte-Madeleine, Place Sainte-Madeleine La Boutouchère Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire 41.jolivet@orange.fr
