jeudi 17 septembre 2026 · Embarcadère La Maison du Marais · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

Les jeudis « Apéro-Barque » sur le Marais Poitevin

Embarcadère La Maison du Marais 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24

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Embarcadère La Maison du Marais 1 Chemin du Pont de la Pépière Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 41 04 92

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English :

L’événement Les jeudis « Apéro-Barque » sur le Marais Poitevin Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral